アメリカによるヴェネズエラ攻撃に続き、イランとの戦争が泥沼化している。ホルムズ海峡の封鎖が長引けば、石油のみならず医薬品原料から化学肥料まで、日本の生活基盤は根底から揺さぶられる。気候危機、地政学的緊張、そして資源の奪い合い──いくつもの危機が同時に進行するなか、私たちは何を見据えるべきか。新刊で「黙示録」（世界の終末を描いた聖書の預言書）をタイトルに冠した斎藤幸平氏に、現在の社会が直面している