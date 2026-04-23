「ダイエット中だから飲み会は我慢…」そんなダイエッターの常識を覆す夢のようなメソッドがあります。日本体育大学教授であり、骨格筋評論家「バズーカ岡田」こと岡田隆氏が提唱する「居酒屋ダイエット」は、なんと基本的に禁止メニューは一切なし。お酒もラーメンも楽しめる、まさに我慢知らずの最強メソッドなのです！筋肉と脂肪を知り尽くした岡田氏が行き着いた、ストレスフリーな飲み会術の極意をご紹介します。唯一にして絶