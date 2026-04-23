日本の性売買のあり方が問われている。「女性だけが罰せられるのは不平等」との声から売春防止法の見直しへの動きが始まった。世界の国々は性売買をどのように取り締まっているのか。各国の事例から日本のあり方を問う風俗ジャーナリスト・生駒明氏の連載第１回。その前編だ。売防法見直しが動き出した昨年６月の改正風営法の施行、今年３月から開始された買春の処罰化の検討など、性風俗への規制のあり方が大きな注目を集めている