〈「ハッキリ言って、なめられているんですよ」ゲーム会社社長が明かす、“不合格”になった就活生の“ヤバい提出物”〉から続くゲーム制作会社・サイバーコネクトツーの松山洋社長は、本業とは関係ないにもかかわらず、15年以上にわたり、年間100回ほどの学校講演を行っている。どのような狙いがあるのか。同氏の著書『ゲーム業界の攻略法』（KADOKAWA Game Linkage）の一部を抜粋して紹介する。【写真】この記事の写真を見る（