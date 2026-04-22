◇パ・リーグ日本ハム5―4楽天（2026年4月22日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（54）は今季初の延長サヨナラ勝利に興奮気味だった。8回に追いついて、延長10回、「2番・二塁」で先発起用した奈良間のサヨナラ打で勝率5割復帰。奈良間は前日の決勝打に続く大仕事だ。奈良間と抱き合って勝利を喜んだ新庄監督は「今をときめく奈良間様に全て聞いてください」と、連日のヒーローを立てていた。