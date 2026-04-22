俳優の土屋太鳳、timeleszの佐藤勝利がW主演するテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）TELASAオリジナル メイキングコンテンツ『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査 #1』が22日午後9時54分から配信スタートする。【写真】個性たっぷり！「移動捜査課」メンバー物語の舞台である“移動捜査課”に属する個性豊か＆ワケアリなメンバーたちと、縦横無尽に動き回る捜査本部の斬新さも話題とな