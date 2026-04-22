timelesz佐藤勝利、土屋太鳳らキャスト現場で“正拳突き” 田中幸太朗と『ボーダレス』裏側迫るメイキング番組が配信
俳優の土屋太鳳、timeleszの佐藤勝利がW主演するテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）TELASAオリジナル メイキングコンテンツ『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査 #1』が22日午後9時54分から配信スタートする。
【写真】個性たっぷり！「移動捜査課」メンバー
物語の舞台である“移動捜査課”に属する個性豊か＆ワケアリなメンバーたちと、縦横無尽に動き回る捜査本部の斬新さも話題となるなか『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』の第1弾では、そのドラマ本編撮影現場の裏側を余すことなく届ける。撮影の様子からセットの内部まで、舞台裏映像をたっぷり楽しむことができる。
警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった縄張り争いを打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた、警察庁関東管区警察局「移動捜査課」――彼らがいち早く現場へ向かうために走らせるのが、“移動する捜査本部”＝通称【一番星】と呼ばれるトラックだ。
『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』では、新人刑事・黄沢蕾役の佐藤と、ドライバーやシェフも兼ねる刑事・白鳥浩志役の田中幸太朗が、ドラマの“キモ”でもある【一番星】を徹底紹介。撮影の合間に一緒に筋トレするほど仲の良い2人が【一番星】を隅々まで“捜査”し、その全ぼうを明らかにする。
噛み合っているようで噛み合っていない仲良し2人による【一番星】ツアーでは、白鳥がみんなの食事を作っているキッチンや、捜査本部のデスク、それぞれのキャラが持っているマグカップなどの小道具を紹介。井ノ原快彦演じる赤瀬則文が書いた設定の「移動捜査隊 基本姿勢」5か条や、メンバーたちが寝る時に使っている毛布置き場など、ドラマ本編では見ることのできない細かいネタも実は盛りだくさん。佐藤からは、第4話（5月6日放送）に登場予定の“ある小道具”も紹介される。
“広域移動捜査隊”というタイトルの通り、【一番星】で各地を走り回るメンバーたち。その撮影は各所で行われており、時には予定外の雨で撮影が中断してしまうことも…。そんな時、あるメンバーの「空手の正拳突きをしたら雨が止むんじゃない？」というムチャな提案で、田中が正拳突きを披露することに。
そこから田中の指導の下、土屋、佐藤、優香が空手の突きを練習し始め…（!?）さらに、そこで生み出されたという“ボーダレスポーズ”の存在も明らかになる。仲の良い「移動捜査課」メンバーたちの様子が手に取るようにわかるスペシャルメイキングは、ここでしか見ることのできない貴重映像となっている。
【写真】個性たっぷり！「移動捜査課」メンバー
物語の舞台である“移動捜査課”に属する個性豊か＆ワケアリなメンバーたちと、縦横無尽に動き回る捜査本部の斬新さも話題となるなか『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』の第1弾では、そのドラマ本編撮影現場の裏側を余すことなく届ける。撮影の様子からセットの内部まで、舞台裏映像をたっぷり楽しむことができる。
『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』では、新人刑事・黄沢蕾役の佐藤と、ドライバーやシェフも兼ねる刑事・白鳥浩志役の田中幸太朗が、ドラマの“キモ”でもある【一番星】を徹底紹介。撮影の合間に一緒に筋トレするほど仲の良い2人が【一番星】を隅々まで“捜査”し、その全ぼうを明らかにする。
噛み合っているようで噛み合っていない仲良し2人による【一番星】ツアーでは、白鳥がみんなの食事を作っているキッチンや、捜査本部のデスク、それぞれのキャラが持っているマグカップなどの小道具を紹介。井ノ原快彦演じる赤瀬則文が書いた設定の「移動捜査隊 基本姿勢」5か条や、メンバーたちが寝る時に使っている毛布置き場など、ドラマ本編では見ることのできない細かいネタも実は盛りだくさん。佐藤からは、第4話（5月6日放送）に登場予定の“ある小道具”も紹介される。
“広域移動捜査隊”というタイトルの通り、【一番星】で各地を走り回るメンバーたち。その撮影は各所で行われており、時には予定外の雨で撮影が中断してしまうことも…。そんな時、あるメンバーの「空手の正拳突きをしたら雨が止むんじゃない？」というムチャな提案で、田中が正拳突きを披露することに。
そこから田中の指導の下、土屋、佐藤、優香が空手の突きを練習し始め…（!?）さらに、そこで生み出されたという“ボーダレスポーズ”の存在も明らかになる。仲の良い「移動捜査課」メンバーたちの様子が手に取るようにわかるスペシャルメイキングは、ここでしか見ることのできない貴重映像となっている。