東京都は夏の期間に実施する「クールビズ」を前倒しして今月から開始し、今年からはハーフパンツの着用も可能としました。東京都は去年まで、夏の期間に服装を工夫して省エネを進める「クールビズ」を5月から10月に実施していました。しかし、年々暑くなる時期が早まっていることから、クールビズを前倒しして、今月3日からスタートさせました。ノーネクタイやノージャケットのほか、今年からは、業務内容に応じてハーフパンツも認