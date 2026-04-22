栗山は18日に1軍昇格、同日9回に代打で中前打20日のパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」にGG佐藤さん、T-岡田さんが出演し、西武・栗山巧外野手について語った。今季を締めくくりのシーズンとして迎えた栗山は、18日に1軍昇格。その日の試合の9回、代打で出場した。今季は打撃フォームも変更。バットも短く持ち、柳川大晟投手のストレートをセンター前へとはじき返した。