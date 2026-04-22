福岡県嘉麻市で3月、幼い姉妹2人が死亡した事件で、警察は4月22日、長女を殺害した疑いで母親を逮捕しました。逮捕前の任意の調べでは、二女の殺害についても、ほのめかしていたということです。 ■山木康聖記者「午前9時半です。母親を乗せたとみられる車が嘉麻警察署に入ってきました。」殺人の疑いで逮捕されたのは、住居不定のパート従業員、水沼南帆子容疑者（30）です。警察によりますと、水沼容疑者は3月10日、