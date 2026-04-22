タレントの藤本美貴が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで、ＳＮＳに届くアンチコメントに「感情は波立たない」と断言。その理由も述べた。今回はミキティがＳＮＳについて考える事を告白。インスタとＹｏｕＴｕｂｅは開設しているが、Ｘはやっておらず「つぶやきたいことがない。やりたいと思った事は全く無い」とキッパリ。エゴサーチをするときにＸを使用するぐらいで「Ｘってあんまりいいイメージがない」とも話した。インス