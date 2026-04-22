タレントの藤本美貴が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで、ＳＮＳに届くアンチコメントに「感情は波立たない」と断言。その理由も述べた。

今回はミキティがＳＮＳについて考える事を告白。インスタとＹｏｕＴｕｂｅは開設しているが、Ｘはやっておらず「つぶやきたいことがない。やりたいと思った事は全く無い」とキッパリ。エゴサーチをするときにＸを使用するぐらいで「Ｘってあんまりいいイメージがない」とも話した。

インスタやＹｏｕＴｕｂｅにもアンチコメントはくるというが「こんなの来たって思うぐらい」とあっさり。「ただ、コメントを見る人もいるので、見た人が嫌な気持ちになると思って消すこともあるし、非表示にもできるしブロックもしちゃうし」とも話した。

アンチコメントを見て感情は波立たないのか？と聞かれ「全然波立たないの」と即答。波立たない秘けつを聞かれ「嫌な事を言ってくる人ってどんな人？って投稿を見ると、ずっと文句を言っている可哀想な人だった。充実してないんだろうなって。自分の子供はこういう人になって欲しくない」「友達でもない芸能人のところにいって、こうだろ？と書く人にはなってほしくないぐらいで、何とも思わない。こんな人のせいで私は波立たない。自分のことを思ってくれているわけじゃない」とバッサリ切り捨てた。

最後に「う○こ投げているゴリラと一緒。無駄な時間」とまで言い切り、スタッフを失笑させていた。