ハナマルキは「液体塩こうじ」シリーズの提案を強化する。料理家・食育インストラクターの和田明日香さんが出演する「液体塩こうじ」「減塩液体塩こうじ」の新TVCMを制作。4月1日から放映を開始した。全国で順次放映。3月25日に特設ページ「和田明日香の液体塩こうじおかわりレシピ」を公開。CM、特設ページを通じ、和田さん考案メニュー・レシピの訴求に取り組む。同社は「液体塩こうじ『料理が変わる』」篇と「減塩液体塩こ