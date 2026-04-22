実写版『ヒックとドラゴン』の続編映画『ヒックとドラゴン2（仮題）』の撮影中に、スタッフが事故で負傷したことが明らかとなった。 米によると、2026年4月上旬、英スカイ・スタジオ・エルストリーの撮影現場で、特殊効果技師とみられる人物がのこぎりを使用した作業中に、片手の指を複数切断する事故が発生した。大がかりな手術が行われたものの、切断された指は再接合できなかったという。 事故の詳しい状況は明らかに