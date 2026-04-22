堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。4月19日に放送された第2話では、素行不良の青年・圭二郎の家庭を描いた〈ある描写〉に視聴者の注目が集まりました。【写真】記者役はこの人『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学