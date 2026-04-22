「7月中旬に迎える会期末までに」安定的な皇位継承に向けた与野党協議が先頃、およそ1年ぶりに再開された。「喫緊の課題」と位置付け、今国会中の皇室典範改正に意欲を見せる高市政権の“もくろみ”とは……。＊＊＊【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿4月15日に再開された与野党協議について、まずはここに至る経緯を宮内庁担当記者が解説する。「2022年1月、政府の有識者会議