元プロサッカー選手のカン・ジヨンさんがこの世を去って、1年が経過した。カン・ジヨンさんは2025年4月22日、35歳で亡くなった。【写真】巨人症の2m超女性アスリート、59歳で死去死因は公表されておらず、訃報は元サッカー選手ク・ボンサンのSNSを通じて伝えられた。1989年生まれのカン・ジヨンさんは、2009年のKリーグドラフトで浦項スティーラーズに指名されプロ入り。その後、釜山アイパーク、富川FC、江原FC、仁川ユナイテッド