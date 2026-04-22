21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）では「女性アスリートへのハラスメントを語る夜」と題した企画を行った。パリ五輪・フェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲が、自身の実体験を告白した。【動画】アスリートとハラスメントについて語る江村美咲江村は「フェンシングって、常にガニ股というか、脚を大きく開いてやる競技というのもあって。メディアの方とかが、