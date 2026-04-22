＜シェブロン選手権 事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」が23日にいよいよ開幕する。今年から開催コースはテキサス州ヒューストンのメモリアル・パークGCに変更された。4週間前には米国男子ツアー「テキサスチルドレン・ヒューストンオープン」が行われた舞台。その18番グリーンわきに“プール”が造られた。【写真】これは飛び込みたくなる？話題の