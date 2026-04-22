インテルのクリスティアン・キヴ監督が、難敵コモ相手の2試合連続の逆転劇に大興奮だ。コッパ・イタリア準決勝セカンドレグが21日に行われ、インテルとコモが対戦した。セリエAで首位と5位に位置するインテルとコモによるコッパ決勝進出を懸けた第2戦。先月3日に行われたコモホームでのファーストレグを0−0のドローで終えていた中、インテルホームでの開催となったセカンドレグで決着を目指した。試合はインテルが4−3の