楽天野球団が野球やスポーツを通じて、子どもたちの夢を育み東北に元気と感動を届ける活動「TOHOKU SMILE ACTION」の一環として、楽天イーグルスの現役選手やアンバサダーなどが東北6県で、学校訪問や野球教室などを行います。 現役選手やアンバサダーの銀次さん、岡島豪郎さん、アカデミーコーチが講師となり、野球やスポーツを通じて体を動かすことの楽しさ、チームワ