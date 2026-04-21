楽天野球団が野球やスポーツを通じて、子どもたちの夢を育み東北に元気と感動を届ける活動「TOHOKU SMILE ACTION」の一環として、楽天イーグルスの現役選手やアンバサダーなどが東北6県で、学校訪問や野球教室などを行います。



現役選手やアンバサダーの銀次さん、岡島豪郎さん、アカデミーコーチが講師となり、野球やスポーツを通じて体を動かすことの楽しさ、チームワークの大切さを伝える学校訪問。





ボールを使った簡単なふれあいイベントが行われます。県内では、アンバサダーの銀次さんとアカデミーコーチの寺岡寛治さんが、7月14日に秋田市内の小学校を訪れる予定です。

野球教室は、野球チームに所属している小学4年生から6年生に打撃・守備に関しての技術を指導するもので、県内では来月10日に大仙市の 楽天イーグルス大曲の花火球場で行われます。



アンバサダーの銀次さん、アカデミーコーチの岩崎達郎さん、寺岡寛治さんから指導が受けられるということです。



基本技術の向上はもちろん、野球の楽しさ、奥深さを体感できる絶好のチャンスだとして現在参加者を募集しています。



チーム単位で応募でき、先着順だということです。



また、小学生を楽天イーグルスの一軍公式戦に招待する企画もあります。



チーム単位で応募でき、招待されたチームは楽天イーグルスのキャップとセカンドユニフォームがプレゼントされるほか、試合開始前には、記念写真撮影などのイベントも行われる予定です。



県内では、9月1日に秋田市のこまちスタジアムで、オリックス・バファローズ戦が行われ、6月上旬から申し込みが始まります。



楽天野球団は、「『スポーツの力で子どもたちを笑顔に！』のスローガンのもと、未来を担う子どもたちの笑顔のために、これからも歩み続けます」とコメントしています。

TOHOKU SMILE ACTION特設サイト はこちら

https://www.rakuteneagles.jp/smileaction/