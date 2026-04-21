犬を「ハグしすぎる」と危険な理由4選 1.椎間板ヘルニアのリスク 犬の背骨は、人間のように垂直ではなく水平に並んでいるため、上からの圧力や不自然な曲げ伸ばしに非常に弱いです。 ハグをしようとして無理な体勢で抱き上げたり、背中を丸めさせるように強く抱え込んだりすると、背骨の間にあるクッション（椎間板）が飛び出し、神経を圧迫する「椎間板ヘルニア」を引き起こす恐れがあります。 特にミニチュアダ