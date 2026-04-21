【モデルプレス＝2026/04/21】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃9が4月21日に放送された。追加の候補者が明らかとなった。【写真】「期待大」と話題・HYBEオーディション参加の「ガルプラ」出身美女◆「ワースカ」レッスン期間延長・辞退者発生で候補者追加今回は、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様を