【WORLD SCOUT】「ガルプラ」出身・荒武凜香が復活決定「期待大」「強い意志に感動」反響相次ぐ＜プロフィール＞
【モデルプレス＝2026/04/21】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃9が4月21日に放送された。追加の候補者が明らかとなった。
【写真】「期待大」と話題・HYBEオーディション参加の「ガルプラ」出身美女
今回は、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。候補者は3人となった。
＃8では、HYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン氏（Jay Ihn）から最終審査までのレッスン期間の延長、候補者を1人追加することが3人に説明された。最終審査では、グループに加入する“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
今回の放送では、追加メンバーとして参加するのが、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）であることが明らかに。Rinkaは、アメリカに行く4人を決める審査会議で最後まで候補に上がっていた人物で、ジェイ・イン氏は、Rinkaについて「LAにいく4人を悩む時、候補として心のなかにずっといました。それくらいすごく良かった」と絶賛し、審査に参加したSlow Rabbit氏も「本当にもったいない。とても伸びしろがあったので、もう1人連れて行くなら彼女にしたかった」と語っており、HYBE×Geffenのエグゼクティブ・クリエイターであるソン・ソンドゥク氏も「やむを得ず脱落となった候補生でした。Hioriが辞退した今、彼女にもう一度チャンスをあげたいと思いました」と明かしていた。
合流する5日前には、ジェイ・イン氏がリモートでRinkaに参加の意思を確認。Rinkaは「こうやって本当に改めてもう一度チャンスをいただけるのであれば、絶対にチャレンジしたい」とその場で復活を決意し、面談から2日後には日本を出国。3人の候補者と対面し「こんな復活の機会があると思っていなかったんやけど、みんなを超えられるくらいになるように頑張ります」と決意を語っていた。
この放送を受け、視聴者からは「期待大」「参加を即決できる強い意志に感動」「2日後には出国してるのすごい」「最後まで頑張ってほしい」「すごい展開」と反響が寄せられている。
生年月日：2003年11月19日
年齢：21歳
ニックネーム：荒武
出身：大阪府
MBTI：INTJ
特技：作詞・作曲
経歴：「Girls planet 999」「CHUANG ASIA（創造営2024）」出演
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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【写真】「期待大」と話題・HYBEオーディション参加の「ガルプラ」出身美女
◆「ワースカ」レッスン期間延長・辞退者発生で候補者追加
今回は、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。候補者は3人となった。
◆「ワースカ」荒武凜香が復活決定
今回の放送では、追加メンバーとして参加するのが、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）であることが明らかに。Rinkaは、アメリカに行く4人を決める審査会議で最後まで候補に上がっていた人物で、ジェイ・イン氏は、Rinkaについて「LAにいく4人を悩む時、候補として心のなかにずっといました。それくらいすごく良かった」と絶賛し、審査に参加したSlow Rabbit氏も「本当にもったいない。とても伸びしろがあったので、もう1人連れて行くなら彼女にしたかった」と語っており、HYBE×Geffenのエグゼクティブ・クリエイターであるソン・ソンドゥク氏も「やむを得ず脱落となった候補生でした。Hioriが辞退した今、彼女にもう一度チャンスをあげたいと思いました」と明かしていた。
合流する5日前には、ジェイ・イン氏がリモートでRinkaに参加の意思を確認。Rinkaは「こうやって本当に改めてもう一度チャンスをいただけるのであれば、絶対にチャレンジしたい」とその場で復活を決意し、面談から2日後には日本を出国。3人の候補者と対面し「こんな復活の機会があると思っていなかったんやけど、みんなを超えられるくらいになるように頑張ります」と決意を語っていた。
この放送を受け、視聴者からは「期待大」「参加を即決できる強い意志に感動」「2日後には出国してるのすごい」「最後まで頑張ってほしい」「すごい展開」と反響が寄せられている。
荒武凜香、参加決定— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) April 21, 2026
◆Rinka Aratake（荒武凜香／あらたけ・りんか）プロフィール
生年月日：2003年11月19日
年齢：21歳
ニックネーム：荒武
出身：大阪府
MBTI：INTJ
特技：作詞・作曲
経歴：「Girls planet 999」「CHUANG ASIA（創造営2024）」出演
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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