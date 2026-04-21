秋篠宮妃紀子さまは地域の子育て支援活動に貢献した人たちを表彰されました。21日午前9時前、紀子さまは、都内で行われた「愛育班員全国大会」に出席されました。この大会は、上皇さまの誕生をきっかけに母子の健康を守るために創設された「母子愛育会」が主催し、紀子さまは総裁として、地域の子育て支援などで活躍する愛育班員に賞状を授与されました。紀子さまは式典で、「必要な時に助けてくれる人、優しく寄り添ってくれる人