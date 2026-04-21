寝ている赤ちゃんにそっと近づいていく大型犬。起こしてしまうのではとハラハラする展開の中で、思いもよらぬ行動を見せることとなりました。 その優しさあふれる振る舞いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破。「優しい」「すごすぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：寝ている赤ちゃんに近付く大型犬→『ヤバイ、起こしちゃう』と思ったら…犬とは思えない『まさかの行動』】 眠る赤ちゃんに