23日(木)以降、低気圧が発達しながら日本付近を東へと進み、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨の降り方が強まるでしょう。22日(水)の朝、大陸の沿岸付近で低気圧が発生し、東シナ海を進む見込みです。低気圧や前線に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込み、23日(木)から24日(金)にかけて、九州から東北の太平洋側を中心に雷をともなって非常に激しい雨の降るところもありそうです。22日昼過ぎからの雨と風の予想ですが、夕