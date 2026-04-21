23日(木)以降、低気圧が発達しながら日本付近を東へと進み、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨の降り方が強まるでしょう。

22日(水)の朝、大陸の沿岸付近で低気圧が発生し、東シナ海を進む見込みです。低気圧や前線に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込み、23日(木)から24日(金)にかけて、九州から東北の太平洋側を中心に雷をともなって非常に激しい雨の降るところもありそうです。

22日昼過ぎからの雨と風の予想ですが、夕方以降九州に雨雲がかかりそうです。

23日の午前中は、低気圧が東シナ海から九州に進む見込みです。それにともない、九州から近畿にかけて雨雲がかかりそうです。九州の西部や四国の沿岸部で雨の降り方が強まるでしょう。

23日の昼過ぎは、四国で雨が激しく降りそうです。夕方ごろからは紀伊半島など近畿で活発な雨雲がかかるでしょう。また、東海・北陸や関東でも雨が降り出すでしょう。

24日の未明は、東海や関東、東北を中心に雨が降り、太平洋側の沿岸では雨脚が強まるでしょう。

23日は西日本を中心に雨が降るでしょう。太平洋側沿岸では雨が強まる見込みです。

北陸でも、23日から次第に雨雲がかかりそうです。

低気圧や前線の通過にともない、太平洋側沿岸部を中心に大雨になるところもありそうです。西日本から東日本では23日から24日かけては土砂災害などに注意・警戒が必要です。