天王寺動物園で８年ぶりにゾウの展示が復活 大阪市の天王寺動物園にマレーシアからやってきたゾウ３頭。牙がある一番大きなゾウがオスのクラッ（２０）、牙がないのはメスのダラ（１４）、そして一番小柄なのが最年少のメスのアモイ（９）です。 【写真を見る】天王寺動物園で遂にお披露目されたゾウたち ３月、天王寺動物園に仲間入りし、４月２１日から一般公開。むしゃむしゃと、草を味わう姿に豪快にプール