世界最大のアイドルフェスティバル「TOKYO IDOL FESTIVAL」から誕生したグラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」（以下、TGIF）と週刊プレイボーイによる連動企画「春のTGIF週プレ賞2026」が今春も開催！4月20日と21日の２日間で開催され、総勢150名近いアイドル達が水着姿を披露！さらに4月22日より、撮り下ろし&デジタル写真集発売をかけたTGIFとのコラボサバイバル企画「春のTGIF 週プレ賞 2026」を実施！誰で