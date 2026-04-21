4月30日に開幕する男子ゴルフ「中日クラウンズ」に石川遼選手が参戦します。 【写真を見る】中日クラウンズに石川遼選手(34)参戦へ 2010年に大会史上最年少で優勝 16年ぶり王冠奪還なるか ｢距離だけでは計れない難しさ｣ 4月30日開幕 石川遼選手（34）はことし、アメリカの下部ツアーを主戦場にしていて、国内ツアーへの参戦は中日クラウンズが今シーズン初めてです。石川選手は2010年18歳で出場した中日クラウ