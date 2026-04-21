松屋が2026年4月21日から厚切り豚肉を鉄板で焼き上げた「豚ロースグリル定食」を新発売しました。豚ロースの弾力と肉のうまみが味わえる定食になっているとのことなので、さっそく松屋で食べてみました。噛むほど旨い、120gの厚切り豚ロース「豚ロースグリル定食」発売｜松屋フーズhttps://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/147482.html松屋に到着。店頭には豚ロースグリル定食のポスターも掲示されていました。食券を購入し