4月21日、羽田空港の航空管制システムに不具合が発生し、国内線に欠航や遅れが出ていて、高知便も日本航空の5便が欠航となっています。日本航空などによりますと、21日午前6時半頃から羽田空港の航空管制システムに不具合が発生し、羽田空港を離発着する便に欠航や遅れが出ました。不具合は午前9時半頃までには解消しましたが、機材繰りなどの影響で、高知龍馬空港を利用する便に影響が出ています。午後2時までに欠航が決まったの