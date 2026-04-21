自動車・バイクに適用されてきた青切符の対象に、今月１日から自転車が加わり、交通ルールの徹底や事故防止に向けた規制強化の動きに、企業側も対応を加速させている。（中島幸平）利用者任せにせず全国で自転車のシェアリングサービス事業を展開する「チャリチャリ」（福岡市）は、名古屋市中心部に専用の自転車置き場を約３６０か所設け、７４０台を貸し出している。三重県桑名市でも１１か所で２０台を展開中だ。青切符導入