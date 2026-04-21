横羽線の「大師本線料金所」完全撤去に着手首都高は2026年4月15日、横羽線（K1）下り線の「大師本線料金所」を撤去すると発表しました。撤去工事は2027年度末までを予定しています。大師本線料金所は、横羽線の多摩川を渡った川崎側にあります。下りのみにある料金所で、横には大師PAも併設されています。【画像】超便利!? これが「料金所が撤去」される大師本線料金所です！ 画像で見る（7枚）現在首都高では、「料金圏