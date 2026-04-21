「巨人−中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）巨人・小林誠司捕手（３６）が１軍に合流し昇格する。阿部慎之助監督はこの日、小林の昇格を含めた入れ替えについて「終盤に捕手に代走を出せるなって。拓也（甲斐）とか頭から使いたいから、後（試合終盤）からいけるっていうと誠司（小林）の方が、一番そういう能力が高い」と説明した。小林は昨季の１軍出場は１４試合に出場し、今季の同出場はない。ファーム・リー