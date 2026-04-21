4月分の健康保険から徴収が始まる「子ども・子育て支援金制度」は、SNSなどで「独身税」として話題になっています。 健康保険料に上乗せして拠出される仕組みのため、思っていたより手取りが減ると感じる人も出てくるのではないでしょうか。子育てが終わった世代にとっては、「自分の子どもを何とか育ててきたのに、これからもまだ負担が続くのか」と感じるのも無理はないかもしれません。 本記事では、実際の負担額