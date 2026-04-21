「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースが一発攻勢で一気に逆転した。初回に先発のロブレスキーが１点を先制された。それでも直後の二回に、１死からマンシーが右越えに同点の７号ソロを放つ。さらに続くロハスが今季１号となる左翼席への完璧な一発。２者連続弾で逆転に成功した。