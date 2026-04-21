元日向坂46の加藤史帆と佐々木久美が19日、それぞれインスタグラムを更新し、香港ディズニーランドを訪れた様子を公開した。【写真】香港ディズニーを満喫する加藤史帆＆佐々木久美佐々木は「おばあちゃんになって見返したら泣いちゃうシリーズ」とつづり、思い出の写真を投稿。加藤も「おばあちゃんになっても旅行行きましょう」とコメントし、仲の良さを感じさせるやり取りを見せた。投稿された写真には、香港ディズニーラ