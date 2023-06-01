ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、前回王者のアル・アハリ・サウジと敵地サウジアラビアで対戦した。神戸は３トップで武藤嘉紀、大迫勇也、佐々木大樹が先発した一方、アル・アハリはマフレズ、トニー、ガレーノという欧州からやって来た助っ人トリオを並べた。完全アウェーのなか、26分にケシエ、マフレズと立て続けにシュートを浴びるが、ヘッドギアをつけてゴール