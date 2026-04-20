ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』が4月11日午後3時から12日午後10時の30時間にわたり生放送された。その最終盤にグランドフィナーレ企画として、ぴあアリーナMMにて開催されたのが「最強バズりソング歌謡祭」だ。 （関連：【画像あり】会場に熱気の渦を巻き起こしたJuice=Juice） エンディングで、MCの一人であるニューヨーク・嶋佐和也が「とんでもないテンポであっという間でしたね」