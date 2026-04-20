カズはFC岐阜戦で先発出場し、21分までプレーしたJ3福島のFWカズ（三浦知良）が、ゴールへの意欲を口にした。カズは4月19日、ホームのとうスタで行われた百年構想リーグのFC岐阜戦に先発出場。開幕戦以来の先発、6試合ぶりの出場で21分間プレーしたが、期待されたゴールは生まれなかった。開始6分に右クロスに頭で合わせた今季初シュートも枠外。1-2と試合に敗れたこともあり「ゴールしないと」と厳しい表情で話した。背番号11