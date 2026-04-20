東京・日本武道館で5月30日に開催される『TOKYO FM／BS11presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜』の第1弾出演者が20日、発表された。【写真】日本武道館に集結する元宝塚レジェンドスターたち昭和100周年を記念し、元宝塚歌劇団のレジェンドスターたちと日本が誇るレジェンドシンガーが音楽の殿堂・日本武道館に集う一夜限りのメモリアルコンサー