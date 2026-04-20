勤務地周辺の家賃相場や現在の収入を考慮し、生活の安定と将来の貯蓄を優先して実家暮らしを選択する若手社会人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、神奈川県横浜市港北区在住・26歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】