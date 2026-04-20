【宇崎花 チアガールver.】 【宇崎月 チアガールver.】 予約開始：4月21日 発売日・価格：未定 メイファのフィギュアブランド「MuseMolds（ミューズモールド）」は、フィギュア「宇崎花 チアガールver.」と「宇崎月 チアガールver.」を4月21日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、アニメ「