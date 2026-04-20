北中米大会で初のワールドカップ出場を果たすヨルダン代表は、アジアの中でも着実な成長曲線を描いてきたチームだ。アジア予選には1986年のメキシコ大会から参加。これまで本大会の舞台には届かなかったが、近年は世代交代と戦術的成熟が噛み合い、出場枠が拡大された今回、ついにその壁を突破した。アジア最終予選ではB組に入り、首位の韓国に続く２位でフィニッシュ。イラクやオマーンといった実力国を上回り、プレーオフを