アズームがしっかり。この日、貸し会議室・ホール運営特化型の予約システム「スマート会議室Ｐｒｏ」をリリースしたと発表しており、好材料視されている。 同社は、レンタルスペース向け予約システム「スマート空間予約」の提供を通じ、貸し会議室やホール施設運営事業を支援してきたが、今回リリースした「スマート会議室Ｐｒｏ」は、貸し会議室特有の複雑な運営ニ