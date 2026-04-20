アズーム<3496.T>がしっかり。この日、貸し会議室・ホール運営特化型の予約システム「スマート会議室Ｐｒｏ」をリリースしたと発表しており、好材料視されている。



同社は、レンタルスペース向け予約システム「スマート空間予約」の提供を通じ、貸し会議室やホール施設運営事業を支援してきたが、今回リリースした「スマート会議室Ｐｒｏ」は、貸し会議室特有の複雑な運営ニーズに対応する機能を標準搭載したのが特徴。現場の複雑な予約業務フローに対応し、「業務効率化」を実現するとともに、高度な分析機能を通じて収益最大化に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS