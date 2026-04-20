俳優のイ・ソンビン、キム・ヨンデら出演する韓国ドラマ『月まで行こう』（全12話）が、29日よりU-NEXTオリジナルとして独占配信されることが決定した。【場面ショット】キム・ヨンデの肩に寄り添い…同作は、不安定な雇用環境の中で明日の暮らしさえままならない女性たちが、一攫千金を夢見て仮想通貨という未知の世界へ飛び込み成長していく姿を描いた物語。物語の中心となるのは、大手製菓会社に勤務しながらも、非正規雇用